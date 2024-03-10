- Gündem

Meteoroloji uzmanında sevindiren haber; pazartesi günü başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde pazartesi gününden itibaren bahar havasının başlayacağının müjdesini verdi.

Meteoroloji uzmanında sevindiren haber; pazartesi günü başlıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda pazartesi gününden itibaren ülke genelinde bahar havasının hakim olacağını söyledi.

6-7 DERECE BİRDEN ARTACAK

Pazartesi gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta sıcaklıklar 6-7 derece artacak. Haftanın ilk üç günü bahar havası hakim olacak. Haftanın ikinci yarısında ise sıcaklıklar mevsim ortalamasına düşecek. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Olacak, meteoroloji, hakim, günü, Sosyal

10 Mar 2024 - 08:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem mask
Son dakika! Malatya'da korkutan deprem
Binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı mask
Binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı
Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Kan donduran olay! Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, tarlasına gömdü mask
Kan donduran olay! Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, tarlasına gömdü
Antalya'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü mask
Antalya'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı mask
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber