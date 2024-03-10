Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda pazartesi gününden itibaren ülke genelinde bahar havasının hakim olacağını söyledi.

6-7 DERECE BİRDEN ARTACAK

Pazartesi gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta sıcaklıklar 6-7 derece artacak. Haftanın ilk üç günü bahar havası hakim olacak. Haftanın ikinci yarısında ise sıcaklıklar mevsim ortalamasına düşecek.

Kaynak: Haber Merkezi