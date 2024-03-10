Huzur operasyonu: 1642 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 247 personel ve 51 ekiple 32 noktada düzenlendiği, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 864'ü yabancı uyruklu toplam 1642 kişi sorgulandı.
11 KİŞİ YAKALANDI
51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araçta yapılan kontrolde, hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu yabancı uyruklu olup, kimliği olmayan 28 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.