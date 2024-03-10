- Asayiş

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı; bariyerlere çarptı

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Kırıkkale'de inşaat malzemesi yüklü tır bariyerlere çarpıp, tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı; bariyerlere çarptı mask
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Alper Ü. yönetimindeki inşaat demiri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, inşaat malzemeleri çevreye dağıldı.

1 AĞIR YARALI

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Alper Ü. ile tırdaki Süleyman Ü. ve Hakan A.'yı sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Alper Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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10 Mar 2024 - 07:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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