Feci kaza! Tır kontrolden çıktı; bariyerlere çarptı

Alper Ü. yönetimindeki inşaat demiri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, inşaat malzemeleri çevreye dağıldı.
1 AĞIR YARALI
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Alper Ü. ile tırdaki Süleyman Ü. ve Hakan A.'yı sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Alper Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.