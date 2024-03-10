Korkunç kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır karayolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki 47 M 2128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.