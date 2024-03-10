10 Mar 2024 - 01:57- Gündem G:

Korkunç kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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Mardin'de öğrenci ve öğretmenleri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı mask
Korkunç kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Korkunç kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır karayolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı tır, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki 47 M 2128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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10 Mar 2024 - 01:57 DHA Mardin- Gündem

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