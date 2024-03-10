10 Mar 2024 - 01:43- Gündem G:

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında 8 tutuklama

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Ankara'da, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında 8 tutuklama mask
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 39'a yükseldi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik olarak alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, gizli tanık beyanları ile tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında 5 Mart'ta 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı. 8 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderdi. 

Soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan örgüt lideri ve yöneticisi 4 kişi hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması' suçundan da tutuklama kararı verildiği belirtildi.

'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı böylelikle 39'a yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA

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10 Mar 2024 - 01:43 DHA Ankara- Gündem

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