Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer

Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta heyecanla izlenmeye devam ediyor.

2.sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması oldu. Fatih'e tekrardan deneyelim diyen Doğa üzerine ret yemişti.

Gold Film’in fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” ikinci sezonunda da en çok izlenen dizilerin arasında yer alıyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Doğa (Sıla Türkoğlu) karakterinin hikâyesi merak konusu olmuştu. Sevenlerinin artık yüzünün gülmesini istediği karaktere yakında bir partner geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu karakterle ilgili gelen ilk ipucu zengin bir iş insanı olacağı yönünde… Ancak henüz role hayat verecek oyuncu netleşmedi. Önümüzdeki haftalarda dizide seyirci karşısına çıkacak olan karakter şimdiden merak konusu… Kızılcık Şerbeti’nin 7 Haziran’da ekrana gelecek 66. Bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

Kaynak: MYNET