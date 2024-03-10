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Zafer Partililer kavga etti! Özdağ: Afganlar mı geldi buraya, Suriyeliler mi girdi içeri

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Zafer Partililerin kavga etmesi üzerine sinirlenen başkan Ümit Özdağ partililere uyarıda bulundu.

Zafer Partililer kavga etti! Özdağ: Afganlar mı geldi buraya, Suriyeliler mi girdi içeri
Zafer Partililer kavga etti! Özdağ: Afganlar mı geldi buraya, Suriyeliler mi girdi içeri
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. İl Başkanının konuştuğu esnada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken duruma sinirlenen Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Başiskele ilçesinde bulunan otelde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda İl Başkanı Ender Oğuz'un konuştuğu esnada partililer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Genel Başkan Özdağ, yaşanan duruma çok sinirlendi. 

'AFGANLAR MI, SURİYELİLER Mİ GELDİ?'

Kavga eden partililere bağıran Özdağ, "Hepiniz susun, oturun yerinize. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin. Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye. Konuşacağım, dinleyeceksiniz" dedi.

Kaynak: DHA

# Kavga, Zafer Partisi, Bir, başkan

10 Mar 2024 - 00:50 DHA Kocaeli- Siyaset

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