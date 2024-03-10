10 Mar 2024 - 00:13- Magazin G:

Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası...

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Survivor’da bugün Yunus Emre - Berna kavgası konseye taşındı. Kavgaya çok sinirlenen Acun Ilıcalı ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası... mask
Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası...
Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası...
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Survivor All Star’da heyecan da gerilim de kaldığı yerden devam ediyor.

Dokunulmazlık oyunu sırasında bir kavga da Yunus Emre ile Berna arasında çıktı. Yaşanan büyük gerginlik sonrasında konu konseye taşındı.

Acun Ilıcalı yaşananlar sonrasında Yunus Emre ile sert bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi:

“Olayı net şekilde izledim. Berna’nın senin üzerine gelmesine gerek yok. Hakan konuyu uzatıyor, senin üzerine geliyor. Hepsini çok iyi anlıyorum. Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem. Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında. Kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olabilirsin bu bizi ilgilendirmiyor. Biz ortamımızda senin konuştuğun kelimleri duymak istemiyoruz.”

“Seyrettiğim görüntülerde sen defalarca söylüyorsun. Buranın kuralları var. İnsanları tehdit etmen şunu gösterdi bize; sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Biz ceza veriyoruz sen aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemeyiz. Senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Ceza verdikçe de sen geri adım atmıyorsun.”

“Kendini tutacaksın, tutmayacaksan sonucuna katlancaksın. Sen yaptıkça biz de yaparız. 2 ödül falan verdiğimizde sana yetmiyor, sen pas geçiyorsun. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketler yaptıkça a ödül yüzü görmeyeceksin. Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın.”

Bu konuşma sonrasında Yunus Emre konseyden çıkmak istedi ve ayrıldı.

Kaynak: ONEDİO

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10 Mar 2024 - 00:13 - Magazin

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