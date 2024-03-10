IP TV kullananlar dikkat! Hapis cezası alabilirsiniz

IP TV kullananlar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

Ücretini öderken başka adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi IBAN yoluyla alıyor.

PARA GÖNDERDİĞİNİZ KİŞİ BAŞINIZA DERT AÇABİLİR

Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor.

Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa hakkınızda farklı davalar da açılabilir.

İnternet üzerinden şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşlar, illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen suç kapsamında yer alıyor.

Kanunda karşılıksız menfaat sağlama suçunun hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: NTV