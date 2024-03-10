Kayahan’ın kızından flaş açıklama: Delik ayakkabılarıyla işe yürüyerek giderdi

Babasının hayatının film olacağını açıklayan Açar, projeye kardeşi Aslı Gönül ile Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’nün de onay verdiğini söyledi:
“Avukatımız, aramızda bir köprü. Tüm ailenin onayıyla yola çıkacağız.”
Açar, Kayahan’ın şöhret olmadan önce çok zorluk yaşadığını da anlattı:
“Parası olmadığı için konserlere yürüyerek gidermiş. Çok yürüdüğü için de ayakkabısı delinirmiş. Su girmesin diye ayakkabılarının tabanına naylon koyarmış. Filmde kimsenin bilmediği Kayahan’ı göstereceğiz.”
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.