10 Mar 2024 - 00:00- Magazin G:

Kayahan’ın kızından flaş açıklama: Delik ayakkabılarıyla işe yürüyerek giderdi

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Ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babası hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayahan’ın kızından flaş açıklama: Delik ayakkabılarıyla işe yürüyerek giderdi mask
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Babasının hayatının film olacağını açıklayan Açar, projeye kardeşi Aslı Gönül ile Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü’nün de onay verdiğini söyledi:

“Avukatımız, aramızda bir köprü. Tüm ailenin onayıyla yola çıkacağız.”

Açar, Kayahan’ın şöhret olmadan önce çok zorluk yaşadığını da anlattı:

“Parası olmadığı için konserlere yürüyerek gidermiş. Çok yürüdüğü için de ayakkabısı delinirmiş. Su girmesin diye ayakkabılarının tabanına naylon koyarmış. Filmde kimsenin bilmediği Kayahan’ı göstereceğiz.”

Kaynak: HÜRRİYET
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10 Mar 2024 - 00:00 - Magazin

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