Ünlü şarkıcı deprem korkusu için terapi alıyor

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Ali Biçim önceki gün Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. 6 Şubat deprem felaketinin ardından İzmir-Urla’ya yerleşen Bastık, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.9’luk Çanakkale depreminin korkularını tetiklediğini söyledi. O gece yaşadığı paniği sosyal medya hesabında da “Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende” mesajıyla paylaşan şarkıcı, terapi aldığını söyledi:

CİDDİ TRAVMA OLDU

“Depremi çok net hissettim. Bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonuma depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası da yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum, yine de ne olacağını bilemeyiz.”

Ali Biçim’le görüntülenen Zeynep Bastık, “Bugün beraber kahvaltı yapıp yürüyüşe çıkalım dedik. En son pandemide maskelerle yürüyüşe çıkmıştık. İşten güçten görüşmeye çok vakit bulamıyoruz” dedi.

Kaynak: HÜRRİYET