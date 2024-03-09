Alanya'da korkunç kaza! İşçiler çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.
Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.
Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.