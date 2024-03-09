09 Mar 2024 - 23:21- Gündem G:

Alanya'da korkunç kaza! İşçiler çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Alanya'da bir evin çatısında onarım çalışması yapan iki işçi, dengelerini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Olayda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza! İşçiler çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı mask
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Alanya'da çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.

Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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09 Mar 2024 - 23:21 AA Antalya- Gündem

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