09 Mar 2024 - 23:21- Gündem

Alanya'da korkunç kaza! İşçiler çatıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da bir evin çatısında onarım çalışması yapan iki işçi, dengelerini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Olayda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.