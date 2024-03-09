Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Tokat'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 19.30 sıralarında, Tokat- Turhal karayolu Dimes mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halindeki 38 KM 332 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Ahmet Kara, motor kısmından yükselen alevleri fark ederek otomobili durdurdu. Otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.