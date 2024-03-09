Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, virajı alamayıp karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Altunkaya (30), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç- Bodrum yolunda meydana geldi. Kızılağaç Deve Güreşi Alanı’ndan ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Altunkaya yönetimindeki 48 AHS 051 plakalı motosiklet, virajı alamayıp, karşı istikametten gelen hafriyat kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Altunkaya metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altunkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Altunkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.