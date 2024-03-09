09 Mar 2024 - 22:15- Magazin G:

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti mask
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Türk sinema tarihinin deneyimli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında dünyaya veda etti. 28 Mayıs 1933'te İstanbul'da dünyaya gelen Yıldızoğlu, 1955'te sinema dünyasına adım atarak, "Yaban", "Neşeli Günler", "Hababam Sınıfı", "Sarmaşık Gülleri" ve "Kurtlar Vadisi" gibi sayısız hatırlanacak eserde performans sergiledi. Karakter oyuncusu olarak tanınan Yıldızoğlu, doktor, komiser, profesör gibi çeşitli rolleriyle ekranlara renk kattı. 2000'lerde "Selena" dizisinde Yüce Honos rolüyle ve 2023'te "Yalan Dünya" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alarak kariyerini sürdürdü.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yıldızoğlu, 9 Mart 2024'te hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, 10 Mart 2024'te İstanbul Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Yıldızoğlu'nun vefatı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve meslektaşları, usta oyuncuyu anma mesajlarıyla andı.

Kaynak: KARAR

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09 Mar 2024 - 22:15 - Magazin

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