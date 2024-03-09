09 Mar 2024 - 22:09- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

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AFAD, Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

09 Mar 2024 - 22:09 - Gündem

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Son dakika! Malatya'da korkutan deprem mask
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