Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 21:53'te yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: AFAD