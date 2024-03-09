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Binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı

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Mardin'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangından 2 kişi etkilendi.

Binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı mask
Binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki bir binanın havalandırma boşluğunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında dumandan etkilenen Cemil A. (78) ve Candan G. (30), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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09 Mar 2024 - 22:00 DHA Mardin- Gündem

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