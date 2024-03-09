Fatih Karagümrük’te sürpriz ayrılık

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul temsilcisi, öne geçtiği maçta güçlü rakibine 5-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, bu ağır mağlubiyetin ardından herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

Fatih Karagümrük'ü Galatasaray'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseltmesine rağmen Şota Arveladze, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

''Burada oynamak her zaman zor. İyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. bunu yapmak zorundayım.''

Şota Arveladze'nin Fatih Karagümrük'ü, 29 hafta sonunda topladığı 29 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor. İstanbul temsilcisi, küme düşme hattının hemen üstünde haftayı kapattı.

Kaynak: DHA