09 Mar 2024 - 19:53- Gündem G:

Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı mask
Korkunç kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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Malatya'da otomobilin takla attığı kazada, Cevriye Dürü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Görgü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Galip T. yönetimindeki 33 EJL 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cevriye Dürü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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09 Mar 2024 - 19:53 DHA Malatya- Gündem

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