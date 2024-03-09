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Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi

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Konaklı Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla seçim afişleri asıldığı görüldü

Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi
Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi
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Alanya'da kaydedilen görüntülerde Konaklı Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerinin asıldığı görüldü. Bölge sakinleri o anlara tepki göstererek, "Kamu imkanları seçim için kullanılıyor. Biz hizmet beklerken bu kaynakların siyasi amaçlarla harcanmasını reddediyoruz." dedi. 

Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi

Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi
# Alanya, başkan, Belediye, Konaklı, Antalya, seçim

09 Mar 2024 - 19:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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