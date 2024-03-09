Alanya'da BŞB aracıyla seçim afişleri asıldı! Bölge sakinleri tepki gösterdi

Alanya'da kaydedilen görüntülerde Konaklı Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek'in seçim afişlerinin asıldığı görüldü. Bölge sakinleri o anlara tepki göstererek, "Kamu imkanları seçim için kullanılıyor. Biz hizmet beklerken bu kaynakların siyasi amaçlarla harcanmasını reddediyoruz." dedi.