Antalya'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.
S.S.'nin (17) kullandığı 07 BGP 453 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.