09 Mar 2024 - 18:22- Gündem G:

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Alanya'da yasa dışı Bahis oynattığı iddiasıyla 2 kişi yakalanarak gözaltına alındılar.

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Alanya'da bir kişiye yasa dışı bahis oynatarak yüklü para ile aracını ve evini kaybettirerek yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli R.B.Ş ve A.O. KOM ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar.
Yasa dışı bahis oynayan mağdur Y.U ev araba ile toplam 7 Milyon zarara uğradığı iddia edildi.
Emniyette alınan ifadelerinin ardından Adliye'ye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece Yurt Dışına çıkış yasağı ile Adli Kontrol cezasıyla serbest bırakıldılar.
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09 Mar 2024 - 18:22 - Gündem

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