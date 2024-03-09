Özçelik’ten Konaklı çıkarması: Halkımız değişime hazır

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, yoğun gezi programını Konaklı Mahallesi’nde sürdürdü. Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Özçelik, sıkıntı ve taleplerini dinlediği çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Özçelik'e temaslarında CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

‘CİLLOP GİBİ BİR ALANYA İSTİYORUZ’

Başkan Adayı Özçelik'e, yol ve çevre düzenlemesi, ara yollardaki demir ızgaralar, binalarda çatı ile bankamatik (ATM) eksikliği gibi konularda dert yanan esnaflar, sıkıntılarının giderilmesini istedi. Özçelik'i içtenlikle karşılayan esnaflar, "Sizden cillop gibi bir Alanya istiyoruz Başkanım. Bu yönetim sisteminin değişmesi lazım. Esnaflar olarak biz de kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Millet sizinle ve artık yeter diyorlar" sözleri ile desteklerini dile getirdiler.

‘ALANYA BİZİ BEKLİYOR’

Sorunları çözüme kavuşturma sözü veren Osman Tarık Özçelik, planlı yönetim sözünü yineledi esnafı rahatlatacak uygulama ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Özçelik şunları söyledi: “Ulaşımdan altyapıya, sosyal alanlardan mesleki eğitim alanları ve ihtisas sanayisine kadar yapacağımız bir çok çalışma kent yaşayanları ve esnaf için önemli kazanımlar sağlayacak. Alanya’mızın ekonomisine önemli katkılar veren değerli esnaflarımızın her türlü sorununa çözüm olmak bizim görevimiz. Kararlarımızda esnafların görüşlerini alacağız ve çözümleri geciktirmeden hayata geçireceğiz. Ben planlı programlı çalışmayı severim ve sonucu hızlı görmek isterim. Şehrimizde birlik ve bütünlüğü sağlayıp, büyük bir atılım göstererek liyakatli kadrolarımızla sorunların kısa sürede çözümünü sağlayacağız. Ziyaretlerimizde görüyor ve şahit oluyoruz ki, yetkiyi verecek olan halkımız değişime şimdiden hazır ve bizi bekliyor. Bu bizim için çok ayrı bir kıymet ve değerdir."