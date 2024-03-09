Alanya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. H.F.P. idaresindeki 07 AAR 555 plakalı motosiklet ile R.N. kontrolündeki 07 ACB 233 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. H.F.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.F.P’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.