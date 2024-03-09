09 Mar 2024 - 17:58- Gündem G:

Alanya’da hap içerek intihara kalkıştı

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Alanya’da 29 yaşındaki kadın hap içerek canına kıymak istedi.

09 Mar 2024 - 17:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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