09 Mar 2024 - 17:51- Gündem G:

Cansız mankeni önce taciz etti, sonra çaldı

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Bursa'da bir şahıs işyerinin önünde bulunan cansız mankeni dakikalarca elledikten sonra kucaklayıp evine götürdüğü belirlendi.

Cansız mankeni önce taciz etti, sonra çaldı mask
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Edinilen bilgiye göre, akıllara durgunluk veren olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca elleyen, okşayan şahıs, yeterli düzeyde tatmin olmayınca mankeni kucaklayıp evine götürdü.

Olayın şaşırtıcı bir detayını da mankeni çalışan dükkan sahibi oluşturdu. Yaşanan duruma tepki göstermeyen iş yeri sahibi, cansız mankeni çalan şahıstan şikayetçi bile olmadı.
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09 Mar 2024 - 17:51 - Gündem

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