Cansız mankeni önce taciz etti, sonra çaldı

Edinilen bilgiye göre, akıllara durgunluk veren olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir şahıs, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi. Mankeni dakikalarca elleyen, okşayan şahıs, yeterli düzeyde tatmin olmayınca mankeni kucaklayıp evine götürdü.

Olayın şaşırtıcı bir detayını da mankeni çalışan dükkan sahibi oluşturdu. Yaşanan duruma tepki göstermeyen iş yeri sahibi, cansız mankeni çalan şahıstan şikayetçi bile olmadı.