09 Mar 2024 - 17:15- Spor G:

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti"

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "İki takım da güzel mücadele etti" mask
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Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bulundukları durum itibarıyla sıkıntı yaşadıklarını ve tüm maçların önemli olduğunu belirtti. Trabzonspor galibiyetinin ardından Sivasspor galibiyetinin de önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün de tabii en az puan ve puanlar için gelmiştik. İki takım da çok iyi oynadı, iki takımı da tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı da teknik heyetimi ve bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. İki takım da çok güzel mücadele etti" dedi. Çavuşoğlu, soğuk havada zor bir maç oynadıklarını dile getirerek, Sivas'ın önemli ve iyi bir deplasman olduğunu aktardı. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a ve yönetim kuruluna misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Sivasspor'un başkanı da zaten bizim dostumuz, abi kardeş gibiyiz. Burada da yine her zamanki gibi iyi ağırlandık. Başta Mecnun başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hedeflerinin her zaman Süper Lig'de yer almak olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Hedefimiz zaten bu ligde olmak yani her zaman bu ligde olmak. Her zaman ilk 10 içerisinde bir yerde bitirme hedefimiz var. O hedef doğrultusunda tabii bu sene çok şanssız maçlar yaşadık. Alanya'daki Sivas maçında 90+3. dakikada 1-0 galiptik. 90+6. dakikada 2-1 mağlup olduk, yani bu nedenle puanlar kaybettik. 15 puana yakın şanssızlığımızdan, son dakika yediğimiz gollerden, atamadığımız gollerden şanssızlık yaşadık. Ama her takım için bu tarz şeyler olabiliyor."

Kaynak: AA

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09 Mar 2024 - 17:15 - Spor

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