Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 23. hafta maçında zorlu Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maça Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit ve Uğur Kılınç 6'lısı ile başladı. İlk seti 25-18 kazanan ev sahibi Galatasaray, maçta durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette müthiş bir reaksiyon gösteren Brand Group Alanya Belediyespor, bu seti 22-25 kazanarak skoru 1-1'e taşıdı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlı ekip, 26-24 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın son setinde ev sahibi Galatasaray'a karşı duvar ören temsilcimiz, son seti de 25-22 alarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Cemali AYDINOĞLU