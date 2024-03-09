AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 23. hafta maçında zorlu Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maça Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit ve Uğur Kılınç 6'lısı ile başladı. İlk seti 25-18 kazanan ev sahibi Galatasaray, maçta durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette müthiş bir reaksiyon gösteren Brand Group Alanya Belediyespor, bu seti 22-25 kazanarak skoru 1-1'e taşıdı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlı ekip, 26-24 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın son setinde ev sahibi Galatasaray'a karşı duvar ören temsilcimiz, son seti de 25-22 alarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Cemali AYDINOĞLU
09 Mar 2024 - 17:12- Spor Güncelleme:
Alanya Belediyespor'dan tarihi zafer: 1-3
Efeler Ligi'nin 23. haftasında bugün Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelen Brand Group Alanya Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüş yaparak sahadan 3-1 galip ayrıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.