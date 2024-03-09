09 Mar 2024 - 16:51- Magazin G:

Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi

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Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından 'İnci Taneleri' dizisi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi mask
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Yayın hayatına başlamadan adından sıklıkla söz ettiren İnci Taneleri reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve 'Azem' karakteriyle başrolünde yer aldığı dizideki aforizmalar ve ve şiirler televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan'ın radarına takıldı.

'SADECE KISIK BİR SES DUYUYORUM!'

Sosyal medya hesabından diziye yönelik eleştirilerini paylaşan Çağlayan, şu ifadelere yer verdi:

"Yılmaz Erdoğan’ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum ?

Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum!"

Kaynak: KARAR
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09 Mar 2024 - 16:51 - Magazin

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