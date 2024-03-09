09 Mar 2024 - 16:47- Gündem G:

Fren yerine gaza bastı! Otomobil fırına daldı

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İstanbul'da bir kadın sürücü fırından alışveriş yapmak istedi ve park ederken fren yerine gaza bastı. Kazada bir kişi yaralandı.

Fren yerine gaza bastı! Otomobil fırına daldı mask
Fren yerine gaza bastı! Otomobil fırına daldı
Fren yerine gaza bastı! Otomobil fırına daldı
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Büyükçekmece'de fırına gelen müşteri fren yerine gaz pedalına basınca otomobil iş yerine girdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın fırından alışveriş yapmak için otomobili ile geldi. Sürücü, çocuğunun da bulduğu otomobili fırının önüne park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan otomobil fırına daldı. Fırına dalan otomobil iş yerinin camlarını kırarak reyonları devirdi. Reyonların olduğu noktada çalışan Raisa Köp'ün bacağı devrilen tezgahın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bacağından yaralanan Köp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"FRENE DİYE GAZA BASIP İÇERİYE GİRİYOR"

Yaralanan çalışanın eşi Aziz Köp, "Sabah dolabı temizlerken, Geliyor burada, buraya park etmesi gerekirken içeri girmeye çalışıyor ki girecek yer yok burada. Yanlışlıkla frene diye gaza basıp içeriye giriyor. Benim hanımın ayağı da arabayla tezgahın altında kalıyor. 2 yerinden ezik" dedi.

Kaynak: DHA

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09 Mar 2024 - 16:47 DHA İstanbul- Gündem

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