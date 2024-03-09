09 Mar 2024 - 16:07- Magazin G:

Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü

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Oyuncu Zafer Algöz, annesi Güner Algöz'ü kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü mask
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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Zafer Algöz anne acısı ile sarsıldı. Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayata gözlerini kapadı.

Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Zafer Algöz annesi ile bir fotoğrafını paylaşarak; "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" notunu düştü.

Zafer Algöz'ün paylaşımının ardından takipçileri ve arkadaşları taziye mesajları gönderdi.

Kaynak: MYNET
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09 Mar 2024 - 16:07 - Magazin

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