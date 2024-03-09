Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Zafer Algöz anne acısı ile sarsıldı. Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayata gözlerini kapadı.
Ünlü oyuncu yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Zafer Algöz annesi ile bir fotoğrafını paylaşarak; "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir" notunu düştü.
Zafer Algöz'ün paylaşımının ardından takipçileri ve arkadaşları taziye mesajları gönderdi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.