Mahkemeden ilan

Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2019/948 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/948 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, KADRİYE Mahalle/Köy, 420 Ada, 6 Parsel, 1. Kat / B.B.No.3 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz yüzölçümü560 m2 olup bağımsız bölüm niteliği meskendir.

Mesken niteliğinde olan bağımsız bölümde, Borçlu hissesi; Tam? dır.Serik İlçesi,Kadriye Mahallesinde bulunan mesken niteliğindeki taşınmaz yazlık konut bölgesinde bulunmaktadır. Turizm Caddesine 1500 mt Serik ilçe merkezine kuşuçuşu ort. 9 km dir.Havalanına kuş uçuşu ort. 20 km, denize kuş uçuşu ort.2,90 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir.

12.03.2014 tarih ve 43/05 nolu yapı ruhsatı almıştır.

Ruhsat eki projesine göre 3 numaralı bağımsız bölüm brüt :62 m2'dir.

Taşınmazın projesine göre oda dağılımları :Salon+ açık mutfak ,2 oda , 1 adet banyo + wc ,1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Taşınmazın salon+açık mutfak alanı 18 m2 , yatak odası 11,5 m2 , yatak odası9,5 m2,banyo +wc 3,20 m2 , antre 4,37 m2 ,bakon 5,77 m2 alanlara sahiptir. Borçlu hissesinin değeri 2.480.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Adresi : Antalya İli, Serik İlçesi, Kadriye Mah.420 Ada 6 Parselde Bulunan 3 Nolu Bağımsız Bölüm Olan Mesken Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 560 m2

Arsa Payı : 80/560

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.480.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:26

06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.