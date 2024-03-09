Üniversiteliler Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik’ten ‘Güvenlik’ talep etti

ÇALIŞMA programına ara vermeden devam eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi’ndeki Atelier Creme Sofi Kafe'de sabah erken saatlerde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle renkli bir sohbet gerçekleştiren Özçelik, kendisine yöneltilen soruları eksiksiz yanıtladı. Öğrenciler, ulaşım ve barınma konularındaki sıkıntılarını iletirken, bir kız öğrenci, özellikle sahil yolunda akşam yürüyüş yaparken, kendimizi güvende hissetmediklerini belirterek, güvenliğin sağlanmasını talep etti.

‘ALANYA’YI YENİDEN PLANLAYACAĞIZ’

Üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan Özçelik, Alanya’yı yeniden planlayacaklarını kaydederek, "Uygulayacağımız projeler, 7'den 77'ye herkesin hayatına dokunacak. Üniversitelerle Belediye arasındaki işbirliğin geliştirilmesiyle Alanya’mızın akademik alandaki tanınırlığını da artıracağız. Ayrıca şehrimizi, akademik projelerin çekim merkezi haline getirmek için Üniversitelerimize desteklerde bulunacağız. Hayata geçireceğimiz proje çalışmalarımızla sevgili öğrencilerimiz Alanya'da güvenli, modern, sorunsuz bir yaşam atmosferine kavuşacak. Şimdiden bu sözü veriyoruz" diye konuştu. Program sonunda Başkan Adayı Özçelik ile öğrenciler, günün anısına fotoğraf çektirdi. (CHP/BÜLTEN)