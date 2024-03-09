- Ekonomi

Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda

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Maliye Bakanlığı, kayıt altına alınmamış ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. Tüm işletmelerin Haziran ayına kadar akıllı POS cihazı kullanımını zorunlu hale getiriyor. Yeni düzenlemeye uymayanlar için ciddi cezalar uygulanacak. Bu yeni uygulama ile vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda mask
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Eski tip POS cihazlarının yasadışı kullanımı vergi kayıplarına neden oluyordu. Yeni nesil akıllı POS cihazları ise bu problemi çözmek için geliştirildi. NTV'nin aktardığı habere göre, bu cihazlar, her satış işlemini anında Maliye Bakanlığı'na iletecek. Bu şekilde, kayıt dışı satışların önlenmesi ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

FARKLI KDV UYGULAMALARINA SON

Bazı işletmelerin, tahsil ettikleri KDV’yi beyan etmediği veya düşük beyan ettiği de tespit edildi. Akıllı POS cihazları sayesinde bu durum da önlenecek. Cihazlar, KDV oranlarını otomotaik olarak uygulayacak ve işletmelerin farklı KDV uygulamalarına başvurmasını engelleyecek.

Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. Haziran ayına kadar tüm işletmelerde akıllı POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Bu yeni düzenlemeye uymayanlara ise ağır cezalar kesilecek. Yeni uygulamayla vergi kaybının önüne geçilmesi bekleniyor. -Haber Merkezi

Kaynak: ntv

# Bir, Son

09 Mar 2024 - 13:04 - Ekonomi

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