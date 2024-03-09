Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda

Eski tip POS cihazlarının yasadışı kullanımı vergi kayıplarına neden oluyordu. Yeni nesil akıllı POS cihazları ise bu problemi çözmek için geliştirildi. NTV'nin aktardığı habere göre, bu cihazlar, her satış işlemini anında Maliye Bakanlığı'na iletecek. Bu şekilde, kayıt dışı satışların önlenmesi ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.
FARKLI KDV UYGULAMALARINA SON
Bazı işletmelerin, tahsil ettikleri KDV’yi beyan etmediği veya düşük beyan ettiği de tespit edildi. Akıllı POS cihazları sayesinde bu durum da önlenecek. Cihazlar, KDV oranlarını otomotaik olarak uygulayacak ve işletmelerin farklı KDV uygulamalarına başvurmasını engelleyecek.
Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. Haziran ayına kadar tüm işletmelerde akıllı POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Bu yeni düzenlemeye uymayanlara ise ağır cezalar kesilecek. Yeni uygulamayla vergi kaybının önüne geçilmesi bekleniyor. -Haber Merkezi
Kaynak: ntv
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.