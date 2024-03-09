Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda

Eski tip POS cihazlarının yasadışı kullanımı vergi kayıplarına neden oluyordu. Yeni nesil akıllı POS cihazları ise bu problemi çözmek için geliştirildi. NTV'nin aktardığı habere göre, bu cihazlar, her satış işlemini anında Maliye Bakanlığı'na iletecek. Bu şekilde, kayıt dışı satışların önlenmesi ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

FARKLI KDV UYGULAMALARINA SON

Bazı işletmelerin, tahsil ettikleri KDV’yi beyan etmediği veya düşük beyan ettiği de tespit edildi. Akıllı POS cihazları sayesinde bu durum da önlenecek. Cihazlar, KDV oranlarını otomotaik olarak uygulayacak ve işletmelerin farklı KDV uygulamalarına başvurmasını engelleyecek.

Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. Haziran ayına kadar tüm işletmelerde akıllı POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Bu yeni düzenlemeye uymayanlara ise ağır cezalar kesilecek. Yeni uygulamayla vergi kaybının önüne geçilmesi bekleniyor. -Haber Merkezi

Kaynak: ntv