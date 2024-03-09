Akaryakıt cep yakınca yeni formüller ortaya çıktı... Aracınız yüzde 40 daha az yakabilir

Bu yazımızda da daha az yakıt ile daha çok yol gidebilmeniz için bazı püf noktalarına değineceğiz.

Aracınızın bakımlarını düzenli yaptırın

Günümüzde birçok yeni otomobil, 1 yıl veya 10.000 km'de (hangisi önce gerçekleşirse) yıllık bakıma girmesi için tasarlanmış durumda. Bakımları geciktirilmemiş bir otomobil gözle görülür derecede daha tasarruflu çalışır. Zira eskiyen yağ, eskiyen bujiler veya eskiyen karbüratör gibi parçalar aracın fazla yakıt tüketmesine sebep olacaktır.

Aracınızda bir anormallik olup olmadığını kontrol edin

Fazla yakıt tüketmeye başlayan otomobillerde bazı belirtiler gerçekleşebilir. Bunlara motor performansında azalma, egzozdan gelen sürekli bir ses, soğukken kolay fakat sıcakken geç çalışan motor, egzozdan gelen gazın kokulu olması gibi şeyleri örnek verebiliriz.

Doğru yakıt kullanın

Neredeyse tüm akaryakıt istasyonlarında dizel ve benzinli araçlar için birden fazla yakıt seçeneği sunuluyor. Performansa çok ihtiyacınız yoksa ya da ekonomi yapmak istiyorsanız, yakıt tasarrufu için üretilen yakıtları tercih edin.

Doğru viteste ve doğru devirde yol alın

Aracın yüksek devirde kullanılması, yakıt tüketimini artırır. Vites küçültürken bu sebepten ötürü hızınızı mutlaka kontrol edin. Gereksiz yere vites küçültmekten kaçının.

Yüksek hızda cam açmaktan kaçının

Otomobiller, minimum rüzgar direncine sahip olmaları için birçok tasarım aşamasından geçiyorlar. Fakat yüksek hızlarda otomobilimizin camlarını açtığımızda aracın rüzgar direncini artırıyoruz ve fazla yakıt tüketmesine sebep oluyoruz. 80 km/s ve üzeri hızlarda klima yerine cam açarak tasarruf etmeye çalışmayın. Zira yapılan ölçümlere göre bu durum yakıt ekonomisine faydadan çok zarar getiriyor.

Aracınıza taktığınız aksesuarlara dikkat edin

Aracınız üzerindeki gövde kitleri ve diğer aksesuarlar, rüzgar direncini artırıyor olabilir. Bu parçaların yakıt tüketimine etkisi çok düşük olsa da orijinal parça kullanmaya dikkat edin ve bu parçaların aracın rüzgar direncine etkisi konusunda bilgi sahibi olun.

Araç içi aksesuarlar ve aydınlatmayı da kontrol edin

Araç içerisinde boş yere çalışan elektronik bir aksam, şarj dinamosuna ve dolaylı yoldan motora ek yük bindirmek anlamına gelir. Bu sebepten ötürü gündüzleri farlarınız açık gezmek, teybin sesi kısık olduğu hâlde açık kalması, iç ışıkların boş yere yanması gibi durumlardan kaçınmaya çalışın.

Lastiklerinize dikkat edin

Otomobillerin lastik basınçları özellikle kış aylarında beton vb. zeminlerde düşebiliyor. Lastik basıncı da otomobillerin yakıt tüketimini büyük ölçüde etkiliyor. Bu sebepten ötürü aracınızın fabrika verilerine uygun lastik havalarına sahip olduğundan emin olun. Lastiklerinizin havasının sürekli bozulmasından şikayetçiyseniz de nitrojen (azot) bulunduran lastik havasını kullanmanız mümkün. Ayrıca mevsime uygun lastik kullanmak da yakıt ekonomisini mutlaka olumlu etkileyecektir.

Yokuş aşağı giderken vitesi boşa almayın

Bu durum yıllardır çok tartışılan bir konuydu. Fakat günümüz otomobillerinde açıkça görüldüğü üzere yokuş aşağı giderken boşa atılan vites, aracın yakıt tüketmesine sebep oluyor. Bu durumu modern araçların yol bilgisayarlarından bizzat kendiniz görebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da yokuşları çıktığınız viteste inmeye özen gösterin. Bu durum yakıt ekonomisine ek olarak daha güvenli bir iniş de sağlayacaktır.

Kalkışlara dikkat edin

Manuel vitesli aracınızı kaldırırken debriyajı kavrama noktasına getirdikten sonra gaza hafifçe dokunmanız, eğer rampa vb. bir durum yoksa aracın kolayca kalkış yapmasını sağlar. Debriyajı kavrama noktasına getirmeden gaza fazla yüklenerek aracınızı kaldırmaktan uzak durun. Aynı şekilde fren pedalını da nazik kullanmak yakıt ekonomisine fayda sağlar. Ayrıca "gaz pedalına yumurta varmış gibi basmak" artık halk dilinde artık çokça bilinen ve kullanılan bir deyim. Gaz pedalını dikkatli ve hassas bir şekilde kullanmak da yakıt tasarrufu için olmazsa olmazlar arasında geliyor.

Fazla ağırlıklardan kurtulun

Aracınızın bagajı eğer aylarca kullanmadığınız eşyalar ile doluysa bunları müsait başka bir yerde depolamaya çalışın. Zira araç üzerindeki fazla ağırlıklar size fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecektir. Örneğin aracınızın üzerinde bir port bagaj varsa aracınız yaklaşık %15 daha fazla yakıt tüketiyor demektir. Bu bagajı sadece ihtiyacınız olduğu zamanlarda aracınıza takın.

Aracınızın yakıt ekonomisi teknolojilerinden istifade edin

Günümüzde birçok yeni otomobilde start/stop sistemi bulunuyor. Trafik ışıklarında veya uzun süreli duraklamalar yaptığınız sıkışık trafiklerinde bu sistemi mutlaka açık tutun ve aracınızın motorunun kısa süreli olarak kapanmasına olanak tanıyın. Ayrıca yine modern otomobillerin birçoğunda gaz tepkisi vb. şeyleri ayarlamayı sağlayan mod seçenekleri bulunuyor. Performansa pek ihtiyacınız yoksa buradan "eco" modunu seçmeyi ihmal etmeyin.