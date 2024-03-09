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Alanya'ya damga vuran inşaatçıdan şok bir paylaşım daha! Satacağı fabrikadan gelen parayı ne yapacak?

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Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adeta sosyal medya fenomeni olan Antalya ve Alanya’nın tanınmış inşaatçısı Kemal Aksu bir paylaşımda daha bulundu. Aksu, Konya'daki bir fabrikasını satacağını açıkladı. Gelen parayla yapacağı şey ise herkesi şaşkına çevirdi

Alanya'ya damga vuran inşaatçıdan şok bir paylaşım daha! Satacağı fabrikadan gelen parayı ne yapacak?
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Antalya ve  Alanya'nın tanınmış inşaatçısı KA İnşaat'ın sahibi Kemal Aksu  sosyal medya hesabından gündem  olacak paylaşımlara  devam ediyor. Daha önce  Türkiye pazarında 2.5 milyon Euro'ya kadar satılan Rolls Royce Phantom model arabasını paylaşarak adeta krize meydan okumuştu. Ardından paralarla dolu bir odada poz veren Aksu bu kez de yeni bir video ile gündem oldu.

Aksu yeni paylaştığı videoda içindeki üretim heyecanının bittiğini ve bu nedenle Konya Seydişehir'deki fabrikasını satacağını açıkladı. Aksu takipçileriyle yaptığı ankette satıştan gelen gelirle ne yapacağına karar vereceğini duyurdu. Aksu'nun bu hamlesi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 

Ankette Aksu, dört seçenek koyarak şu ihtimalleri takipçilerine sundu
1-Cami
2-Sağlık Ocağı
3-Okul
4-Kütüphane

Anketin sonucunda Aksu satıştan gelen parayla ne yapacağına karar verecek.
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09 Mar 2024 - 12:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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