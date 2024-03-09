Alanya'ya damga vuran inşaatçıdan şok bir paylaşım daha! Satacağı fabrikadan gelen parayı ne yapacak?

Antalya ve Alanya'nın tanınmış inşaatçısı KA İnşaat'ın sahibi Kemal Aksu sosyal medya hesabından gündem olacak paylaşımlara devam ediyor. Daha önce Türkiye pazarında 2.5 milyon Euro'ya kadar satılan Rolls Royce Phantom model arabasını paylaşarak adeta krize meydan okumuştu. Ardından paralarla dolu bir odada poz veren Aksu bu kez de yeni bir video ile gündem oldu.
Aksu yeni paylaştığı videoda içindeki üretim heyecanının bittiğini ve bu nedenle Konya Seydişehir'deki fabrikasını satacağını açıkladı. Aksu takipçileriyle yaptığı ankette satıştan gelen gelirle ne yapacağına karar vereceğini duyurdu. Aksu'nun bu hamlesi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Ankette Aksu, dört seçenek koyarak şu ihtimalleri takipçilerine sundu
1-Cami
2-Sağlık Ocağı
3-Okul
4-Kütüphane
Anketin sonucunda Aksu satıştan gelen parayla ne yapacağına karar verecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.