Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı

Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.
Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.