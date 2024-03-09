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Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı

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1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.

Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı mask
Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı
Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı
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Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.

Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.

İşte Jess Smith ve kızının pozları...

Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı
Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı
# Son, Kadın, Yer, Ocak, aile

09 Mar 2024 - 12:10 - Magazin

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