Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı

Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.

Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.

İşte Jess Smith ve kızının pozları...