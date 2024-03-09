09 Mar 2024 - 12:03- Gündem G:

Alanya'da 48 saatte 500 bin liraya yakın ceza kesildi

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Alanya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne toplamda 491 bin 818 TL para cezası kesildi

Alanya'da 48 saatte 500 bin liraya yakın ceza kesildi mask
Alanya'da 48 saatte 500 bin liraya yakın ceza kesildi
Alanya'da 48 saatte 500 bin liraya yakın ceza kesildi
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JANDARMA ekiplerinin Alanya’da yaptığı genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 lira para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-8 Mart 2024 tarihinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1958 araç kontrol edildi. 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyetine de el koyuldu. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)
# Mart, Alanya

09 Mar 2024 - 12:03 - Gündem

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