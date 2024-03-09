Alanya'da 48 saatte 500 bin liraya yakın ceza kesildi

JANDARMA ekiplerinin Alanya’da yaptığı genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 lira para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-8 Mart 2024 tarihinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1958 araç kontrol edildi. 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyetine de el koyuldu. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)