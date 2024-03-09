Dilan Polat cezaevinde yeni hobi edindi

Sosyal medyadaki şatafatlı hayatlarının ardından hesapları MASAK tarafından incelemeye alınan Dilan ve eşi Engin Polat, Kasım 2023'te gözaltına alınarak, kara para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.

İkili ve yakınlarının serbest kalıp kalmayacağı ve davanın nasıl seyredeceği merakla takip ediliyor. Polat'ın cezaevindeki yaşama adapte olmak için kendisine yeni uğraşlar bulduğu iddia edildi.

ARKADAŞINA HEDİYE ETTİ

Yine iddialara göre, Polat boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Hatta yaptığı boncuk eserlerinden birini de sık sık cezaevinden takipçilerine haber ileten yakın arkadaşı Sevim Alan'a hediye etti.

Sevim alan boncuklu süs eşyasını sosyal medya hesabından 'Efkar saati' etiketiyle paylaştı.

Kaynak: Karar