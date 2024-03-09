Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Aynı yöntemle yüz binlerce lira dolandırdılar...

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren emlak şirketleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ihbarına yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçlamasıyla aranan şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise bir tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkan bilgilere göre, söz konusu emlak şirketi çalışanlarının, geçmiş yıllarda kiralık olarak verdikleri evlerin satış durumunu takip etmeye devam ettikleri tespit edildi. Bu şahısların, ev sahiplerinin haberi olmadan, evlerin satışını gerçekleştirme amacıyla internet sitelerinde ilanlar yayınladıkları belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE 7 FARKLI EYLEM

Mağdurların güvenini kazanmak için samimi bir ortam oluşturdukları ve evin satış fiyatını piyasanın altında tutarak "fırsat kaçırmayın" şeklinde mağdurları ikna ettikleri ortaya çıktı. Mağdurlardan 'ön ödeme' adı altında yüksek miktarlarda para alarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler, aynı yöntemle 7 farklı eylem gerçekleştirdi.

ALTI ŞÜPHELİDEN 5'İNE TUTUKLAMA

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Mağdurlar, yaşadıkları dolandırıcılık vakalarını anlatarak, diğer vatandaşları uyardılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne teşekkür ettiler.

600 BİN LİRA DOLANDIRILDILAR

Söz konusu dolandırıcılık vakalardan biri de Sultanbeyli'de yaşanan ve kardeşi için ev arayan Mustafa Alkama'ya ait. Alkama, internetten buldukları bir daire için emlak ofisine gittiklerinde, 935 bin liraya anlaştıkları daireyi almak üzere 135 bin lira kapora verdiklerini açıkladı. Ancak, şüphelilerin yaptığı taktiklerle, kardeşini ve kendisini altınını bozdurarak toplamda 600 bin lira dolandırdıklarını belirtti.

KAPORA VERDİĞİ EV BAŞKA BİR FİRMADA SATIŞTA

Dolandırıcılık mağdurlarından bir diğeri ise Kartal'dan ev almak isteyen Nilüfer Apak. Apak, 290 bin lira kapora verdiği daire için başka bir firmada aynı gün satış ilanının olduğunu fark ederek, dolandırıldığını anladı. Ancak, parasını geri almak için çabalasa da başarılı olamadı. İlgili emlak ofisinden bir türlü geri dönüş alamayan Apak, sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu ve şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: AA