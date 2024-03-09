- Ekonomi

BDDK'dan açıklama geldi! Kredi kartlarında alarm verildi... Milyonları etkiliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

BDDK verilerine göre, kredi kartı harcamaları son bir yılda yüzde 155, son 3 ay içinde de yüzde 11.8 oranında artış gösterdi. Söz konusu veriler, seçimlerden sonra kredi kartlarına sınırlama gelebileceğini düşündürdü.

BDDK'dan açıklama geldi! Kredi kartlarında alarm verildi... Milyonları etkiliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Geliri hayat pahalılığı karşısında eriyen vatandaş, kredi kartına yüklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kredi kartıyla yapılan alışverişler son bir yılda yüzde 155.2, son 3 ay içinde de yüzde 11.8 oranında artarak tüm tüketici kredilerini solladı.

Sözcü'nün haberine göre; özellikle son 3 ayda kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişlerin peşin harcamaları aşması da Merkez Bankası’nın (MB) enflasyon endişesini artırdı. Merkez’in en son ticari kredilere sınırlama getirmesinde de şirketlerin krediyi yatırım yerine taşıt alımında kullanmalarının etkili olduğu anlaşıldı.

HARCAMALAR 1.3 MİLYON OLDU

BDDK verilerine göre bireylerin ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden oluşan kredi kullanımları geçtiğimiz son bir yılda yüzde 31.2, yıl başından bu yana da yüzde 4.1 düzeyinde artarak normal seviyede kaldı. Bu grupta yıllık artışı taşıt kredileri sürüklese de son 3 ayda bu kredilerin de eksiye düşmesi bu alanda bir sınırlama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Buna karşılık veriler, aylık düzenli geliri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen dar gelirlilerin ağırlıklı olarak kredi kartına yüklendiklerini gösterdi. Geçen yılın mart ayında 514 milyar lira olan kartlı harcamalar bu yılın başında 1 trilyon 173 milyara, mart başı itibarıyla da 1 trilyon 311 milyar liraya tırmandı. Üstelik son dönemde kredi kartında taksitli harcamalar peşin alışverişleri de geçmeye başladı. Yıllık artışın yüzde 155’i aşması, yıl başından bu yana da artış trendinin artarak devam etmesi Merkez Bankası’nın kredi kartlarına yeni sınırlamalar getirebileceğinin işareti olarak görülüyor.

Kaynak: Karar

# devam, Mart, yüzde, Bir, Son, merkez

09 Mar 2024 - 10:10 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor? mask
Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
O gruba EYT talihi kondu: Sevinçten havalara uçtular! mask
O gruba EYT talihi kondu: Sevinçten havalara uçtular!
Kırmızı et yemek isteyenleri heyecanlandıran gelişme: Fiyatlar sabitlendi! İşte güncel fiyatı... mask
Kırmızı et yemek isteyenleri heyecanlandıran gelişme: Fiyatlar sabitlendi! İşte güncel fiyatı...
Yatırımcıların yeni aracı belli oldu: Para katlama çılgınlığı! mask
Yatırımcıların yeni aracı belli oldu: Para katlama çılgınlığı!
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler... mask
Cumhurbaşkanı kararıyla yeni vergi müfettişleri atandı: İşte isimler...
Kredi kartı kullanan herkese bela oldu: Bunu kontrol edin yoksa... mask
Kredi kartı kullanan herkese bela oldu: Bunu kontrol edin yoksa...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber