Bloomberg'den Türkiye'ye 'gece yarısı' uyarısı

Türk ekonomi politikalarında son dönemde yaşanan gelişmeler, finans sektöründe tedirginlik yaratıyor. ABD'li finans ajansı Bloomberg'un raporuna göre, Merkez Bankası'nın gece yarısı yaptığı mevzuat açıklamaları, enflasyon riski ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı endişelerini artırıyor. Bu gelişmeler, yaklaşan seçimler öncesinde ekonomi yetkililerini faiz artışlarından kaçınarak eski politika alışkanlıklarına geri dönmeye zorluyor.

Finansal piyasalarda endişe yaratan bu durum, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birleştiğinde ekonomi yöneticilerini daha kısıtlı bir politika alanında hareket etmeye itiyor. Özellikle, para politikası yetkilileri, faiz artışı yerine bankaları çeşitli yöntemlerle idare ederek Türk Lirası'nı kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Ancak, bu tedbirlerin uzun vadeli etkileri ve enflasyon üzerindeki olası etkileri hakkında endişeler artıyor.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN MİRAS KALAN EKONOMİK ZORLUKLAR

Raporda belirtildiğine göre, bu politika değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi yönetmek üzere kurduğu yeni ekibe rağmen, önceki dönemde uygulanan ultra düşük faizlerin izlerini taşıyor. Ekonomistler, bu politikanın, seçim öncesi dönemle benzerlik gösterdiğini, ancak bazı farklılıkların olduğunu belirtiyorlar. Özellikle, Koç Üniversitesi'nden Selva Demiralp, önceki dönemde alternatif araçlarla geleneksel olmayan politikaların yan etkilerini hafifletmek için kullanıldığını, ancak şimdi hedefin, önceki dönemden miras kalan ekonomik zorluklarla başa çıkmak olduğunu vurguluyor.

SEÇİMLERE KADAR AYNI ADIMLARA DEVAM

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum, politika yapıcılarına zorlu kararlar almayı gerektiriyor. Bloomberg'un ekonomi uzmanlarına göre, Merkez Bankası'nın gece yarısı mevzuat değişiklikleri ve diğer müdahaleleri finans sektöründe tedirginlik yaratıyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarını bağımsız olarak alamayacağı için yan tedbirlerle politikayı güçlendirmeye çalıştığı görüşü güçleniyor. Son dönemde sadeleştirme adımlarındaki ilerleme tersine döndü ve en azından yerel seçimlere kadar bu yönde benzer adımlar atılacağını düşünülüyor" şeklinde değerlendiriyor.

'ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR'

Ancak, ekonomistler ve finans uzmanları, bu tür politika değişikliklerinin enflasyonun kötüleşmesine katkıda bulunabileceği uyarısında bulunuyorlar. Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki, "Mevzuat değişiklikleri yoluyla sıkılaştırma, gerçek bir politika faizi artışı için mükemmel bir ikame değildir. Enflasyon beklentilerinin kötüleşmesine katkıda bulunabilir" şeklinde açıklıyor.

Son olarak, Bloomberg, Merkez Bankası'nın ana akım politikalardan uzaklaşma eğiliminin geçici olabileceğini ve seçimlerin ardından faiz artışlarına geri dönülebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Karar