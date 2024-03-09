09 Mar 2024 - 14:30- Siyaset G:

Başkan Yücel'in projelerini ve meclis üyelerini tanıtıyor

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bugün projelerini ve meclis üyelerini tanıtıyor. DİM TV, lansmanı canlı yayınlıyor

09 Mar 2024 - 14:30 - Siyaset

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