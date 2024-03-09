BAŞKAN Yücel’in 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıtmak üzere lansman toplantısını başlattı. Atatürk Spor Salonu’ndaki lansman DİM TV'de canlı yayınlanıyor.
09 Mar 2024 - 14:30- Siyaset Güncelleme:
Başkan Yücel'in projelerini ve meclis üyelerini tanıtıyor
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bugün projelerini ve meclis üyelerini tanıtıyor. DİM TV, lansmanı canlı yayınlıyor
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.