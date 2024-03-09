- Siyaset

Başkan Yücel'in lansman günü

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bugün projelerini ve meclis üyelerini tanıtacağı lansmana tüm vatandaşları davet etti

Başkan Yücel'in lansman günü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞKAN Yücel’in, 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıtacağı lansman toplantısı bugün saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkan Yücel, lansmana tüm vatandaşları davet etti. Öte yandan Yücel, dün kalabalık bir kadın topluluğu ile 8 Mart kahvaltısında bir araya geldi.

BİR SAĞLIK OCAĞI DAHA

BAŞKAN Yücel'in öncülüğünde hayırsever Ahmet Beyaz ve ailesinin destekleriyle yapılan Alanya Esme Kemal Beyaz Aile Sağlığı Merkezi ve Alanya Ahmet Beyaz 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu dün törenle hizmete açıldı. Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende Yücel, "Hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.
# Alanya, devam, Mart, Saat, Bir, meclis, etti, Kadın

09 Mar 2024 - 09:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Kent uzlaşısı' eleştirisi: Milletimiz tokadı çakacak mask
'Kent uzlaşısı' eleştirisi: Milletimiz tokadı çakacak
CHP'li kadınlardan 8 Mart açıklaması mask
CHP'li kadınlardan 8 Mart açıklaması
Mahmutlar'ın kadın adayı ofis açtı mask
Mahmutlar'ın kadın adayı ofis açtı
Başkan Böcek yaraları sarıyor mask
Başkan Böcek yaraları sarıyor
CHP'de taşlar yerinden oynadı: Kılıçdaroğlu hala hakim konumda mı? mask
CHP'de taşlar yerinden oynadı: Kılıçdaroğlu hala hakim konumda mı?
Özçelik’e Kestel’de sevgi seli mask
Özçelik’e Kestel’de sevgi seli
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber