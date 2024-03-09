Başkan Yücel'in lansman günü

BAŞKAN Yücel’in, 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıtacağı lansman toplantısı bugün saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkan Yücel, lansmana tüm vatandaşları davet etti. Öte yandan Yücel, dün kalabalık bir kadın topluluğu ile 8 Mart kahvaltısında bir araya geldi.
BİR SAĞLIK OCAĞI DAHA
BAŞKAN Yücel'in öncülüğünde hayırsever Ahmet Beyaz ve ailesinin destekleriyle yapılan Alanya Esme Kemal Beyaz Aile Sağlığı Merkezi ve Alanya Ahmet Beyaz 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu dün törenle hizmete açıldı. Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende Yücel, "Hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.