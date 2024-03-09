Şahin seçim ofisi açılışlarına vatandaşları davet etti

Şahin, ŞAHİN, bu hafta sonu 2 seçim ofisi birden açacak. Şahin'in Konaklı Seçim Ofisi açılışı bu akşam saat 19.00'da, Mahmutlar Seçim Ofisi açılışı ise yarın saat 12.00'de yapılacak. Şahin, yoğun katılım beklenen seçim ofisi açılışlarına tüm vatandaşları davet etti.