09 Mar 2024 - 09:26- Gündem G:

Şahin seçim ofisi açılışlarına vatandaşları davet etti

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, seçim ofisi açılışlarına tüm vatandaşları davet etti

09 Mar 2024 - 09:26 - Gündem

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