'Kent uzlaşısı' eleştirisi: Milletimiz tokadı çakacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kent uzlaşısı diyerek böyle güzel bir sıfat bulmuşlar. Bunun altında kendi iş birliklerini yani CHP'yle PKK'nın uzantısı DEM Partisi'nin iş birliğini gizlemeye çalışıyorlar. Bu açıktır, alenidir. Milletimiz bunu görüyor ve inşallah İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin neresinde bu anlamda bir iş birliği varsa milletimiz tokadı çakacak ve bunları o bulundukları koltuklardan makamlardan indirecektir" dedi.

​BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla partisi tarafından kentte düzenlenecek program için Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla Sivas'a geldi. Destici'yi parti il teşkilatı ve vatandaşlar karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Destici Tokat'ta geçirdiği trafik kazasına değinerek, "Ben bu trafik kazasından sonra aziz milletimizin, kıymetli vatandaşlarımızın hepsine büyük teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. Şahsıma, camiamıza geçmiş olsun dilekleriyle, dualarıyla gerçekten onların duaları sayesinde ve Allah'ın lütfuyla büyük bir kazayı atlattık diyebiliriz. Bugün tabi hızlı treni tercih etmemizin sebebi hanımla birlikte Urfa'ya da geçeceğiz. Dolayısıyla da daha güvenli, daha rahat. Cuma namazından sonra bir değerlendirme yaptık. Onun için hızlı treni tercih ettik. Çok rahat bir şekilde geldik. Yapandan da yaptırandan da emeği geçenden de kullanandan da hepsinden Allah razı olsun. Memleketimizin bu tür hizmetlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, CHP ve DEM Parti'nin gündemindeki 'kent uzlaşısı' konusuna da değinen Destici, "Mersin'de başka pek çok büyük şehirde CHP'yle onların belediye başkan adaylarıyla PKK'nın siyasi uzantısı Dem Partisi ve onların sözcüleri iş birliği yapmışlar. Bunun adına da 'kent uzlaşısı' diyorlar. Bunların en marifetli ve becerikli olduğu yer bu tür kılıflı cümleler kullanmak. Yani kendi asıl niyetlerini ve kimliklerini gizleyen birtakım sıfatlar ya da isimler bulmak. Bunlar en çok 'barış' kelimesini kullanırlar. En çok demokrasi, hukuk, adalet gibi cümleleri kullanırlar. Ama teröristlerin, kan emicilerin, katillerin, devlet, vatan ve millet düşmanlarının savunuculuğunu yaparlar. Buna da 'kent uzlaşısı' diyerek güzel bir sıfat bulmuşlar. Bunun altında kendi iş birliklerini yani CHP'yle PKK'nın uzantısı DEM Partisi'nin iş birliğini gizlemeye çalışıyorlar. Bu açıktır, alenidir. Milletimiz bunu görüyor ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin neresinde bu anlamda bir iş birliği varsa milletimiz tokadı çakacak ve bunları o bulundukları koltuklardan makamlardan indirecektir" diye konuştu.