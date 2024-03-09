6 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık", "şantaj", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 5 Mart'ta gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve Hatay'da tespit edilen 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakalamış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı sanılan çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirilmişti.