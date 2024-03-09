09 Mar 2024 - 05:38- Ekonomi G:

Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

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Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran kulis bilgisi geldi. Asgari ücrete ara zam geliyor. Hükümetten ilk resmi açıklama geldi kulisler hareketlendi.

Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor? mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi.

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ek artışta kulis bilgilerini yazdı.

Akbaşoğlu Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Gökçe, Akbaşoğlu'nun açıklamalarında emeklilerden çok çalışanlarla ilgili kısmının dikkatini çektiğini belirtti.

Gökçe, 2023’te asgari ücrete iki kez zam yapılmasına rağmen işçilerin yeni asgari ücretten daha iki maaş aldıkları dönemde dahi ücretin yüzde 11.53’ü enflasyon karşısında eridiğini ve yılın ilk yarısı boyunca da bu artış eğiliminin devam edeceğini belirtti.

"NİSAN - MAYISTAN İTİBAREN..."

Gökçe, "Her ne kadar mevzuatta asgari ücretin yılda bir kez belirleneceği yazsa da, Türkiye Nisan-Mayıs aylarından itibaren asgari ücrette ikinci artış meselesini konuşmaya başlayacak" dedi.

AKBAŞOĞLU SİNYAL Mİ VERDİ?

Gökçe'nin yazısının devamı şu şekilde:

"Acaba Akbaşoğlu, tüm çalışanların alım gücünün yükseltileceğini söylerken, asgari ücrette ikinci bir artış olacağının sinyalini mi verdi? Çünkü bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için ya eline geçen ücretin enflasyonun üzerinde artması ya da fiyatlar genel seviyesinin gerilemesi gerekiyor"

"İkinci seçeneğin gerçekleşmesi çok mümkün olmadığına göre geriye sadece asgari ücrette yılın ikinci yarısında yeni bir artış yapılması kalıyor. Üçüncü bir seçenek ise açıklamanın bu kısmının ‘sehven’ yapılmış olması."

Kaynak: Kamu Son Haber

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09 Mar 2024 - 05:38 - Ekonomi

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