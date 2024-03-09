O gruba EYT talihi kondu: Sevinçten havalara uçtular!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmaların ardından Bağ-Kur prim günü sayısının düşürülmesine yönelik beklentiler kapsamında, prim günü sayısı konusu gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat işıkhan konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

PRİM GÜNÜ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat işıkhan Bağ-Kurluların prim günü sayısını düşürmeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Işık bağkurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine yönelik soruya; ‘’ Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatte biz bunu da yerine getireceğiz ifadelerini kullandı.

5 YIL ERKENDEN EMEKLİLİK İMKANI

Geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi ve resmiyet kazanması bekleniyor. Söz konusu yasa tasarısının, ev hanımlarına yönelik olarak prim desteğinin sağlanması ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi bir çok avantajlari içermesi öngörülüyor. Bununla birlikte EYT kapsamında da önemli gelişmeler olacağı belirtiliyor. Öte yandan özel sektöre dönmek isteyenler için de destek sağlanacağı ifade edilirken, bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'luların 5 yıl önce emekli olabilecekleri de dile getiriliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber