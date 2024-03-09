Son karesi oldu: Oyun oynayan çocuğun esrarengiz ölümü ailesini kahretti!

7 yaşındaki bir çocuk, kireçtaşı tozunda oynarken çektirdiği masum bir fotoğrafının ardından trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

SADECE OYUN OYNUYORDU

Ailesini şaşkına çeviren olay Brezilya'nın güneyindeki Ipriranga kasabasında yaşandı Arthur isimli 7 yaşındaki çocuk, yol kenarında ailesinin gözetiminde oyun oynarken ince beyaz bir toz yığınını fark etti. Küçük çocuğun bu alanda bir müddet oynamasının ardından olayın farkında olan ebevynlerinin de tehlikeyi fark etmeyip müdahale etmemesi, Arthur’u ölüme götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuk fotoğraf çekildikten birkaç dakika sonra kendini kötü hissettiğini ifade etmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Arthur’un içerisinde oynadığı alanda kireç taşı olduğu iddia edildi.

Arthur sadece birkaç dakika toz içinde oynamasına rağmen, söylendiğine göre epey toz soludu, bu da ölümcül oldu. Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve değişik yorumlara sebep oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber